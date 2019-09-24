СМИ: Трамп замораживал средства на военную помощь Украине из-за опасений о коррупции в этой стране

Президент США Дональд Трамп отдавал распоряжение о временной задержке около $400 млн, которые планировалось направить на военную помощь Украине, из-за опасений по поводу ненадлежащего использования средств в связи с коррупцией в этой стране, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента. Один из источников отметил, что распоряжение было отдано по меньшей мере за неделю до телефонного разговора господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Другой собеседник газеты утверждает, что президент Трамп таким образом хотел оказать давление на своего украинского коллегу. Еще один источник отметил, что решение разморозить фонд было основано на окончании финансового года 30 сентября. В ином случае неизрасходованное, но одобренное Конгрессом выделение средств могло быть воспринято как нарушение закона.

Напомним, в конце августа господин Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые ежегодно Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи, и нужную сумму разморозили. Ожидается, что американская финансовая поддержка обороноспособности Украины станет одной из тем встречи господ Трампа и Зеленского на полях Генеральной ассамблеи ООН, открывшейся 23 сентября.

Подробнее о предстоящей встрече читайте в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».