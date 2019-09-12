США восстановили военную помощь Украине

Администрация США разморозила $250 млн, выделенных на военную помощь Украине, сообщает Reuters. Деньги замораживалась на время проверки, инициатором которой был президент Дональд Трамп.

Помимо упомянутой суммы Украина может получить еще $140 млн от Госдепа, заявил журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. «Госдепартамент США выявил дальнейшие возможности для иностранного военного финансирования, дополнительные возможности в рамках статей, направленных на отражение агрессии России. Кроме того, мы оказываем поддержку в утилизации обычных вооружений и боеприпасов»,— сказал он (цитата по ТАСС).

О распоряжении господина Трампа стало известно в конце августа. Как сообщала газета Politico, Пентагон проверил объемы выделяемой Украине военной помощи и пришел к выводу о необходимости ее сохранения. По данным Минобороны США, сумма оказанной Украине помощи с 2014 года превысила $1,5 млрд.

О формировании бюджета США на помощь Украине читайте в публикации “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».