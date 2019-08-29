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СМИ: Трамп распорядился проверить расходы на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение проверить расходы на военную помощь Украине, сообщило издание Politico со ссылкой на источник. Господин Трамп хотел бы убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

Проверкой занимаются министр обороны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн. Деньги будут временно заморожены.

По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд.

В июне возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон остается заинтересован в военной помощи украинским властям.

Ранее Конгресс США предложил выделить не менее $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию в 2019–2020 годах. Средства должны пойти на укрепление демократии в России и защиту соседних стран, в частности Украины, Грузии и Молдавии.

Подробнее об оборонном бюджете США в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «Конгресс определил затраты на сдерживание России в Европе».

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