Верховная рада одобрила смену генпрокурора Украины

Верховная рада Украины проголосовала за отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Его уход поддержали 317 депутатов, сообщает украинское агентство УНИАН.

На пост генпрокурора назначен Руслан Рябошапка. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов.

Напомним, господин Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года. 29 августа 2019-го, в первый день работы Верховной рады нового созыва, он написал заявление об уходе.

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