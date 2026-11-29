По действующему законодательству Швейцария не может поставлять вооружения странам, которые участвуют в вооруженных конфликтах. Поправками предлагается разрешить экспорт в те государства, которые Берн считает партнерами, если это не нарушит нейтралитет и будет соответствовать интересам в сфере безопасности и внешней политики. Прямые поставки вооружения на Украину останутся под запретом.