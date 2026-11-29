Сторонники смягчения правил оружейного экспорта лидируют на референдуме в Швейцарии
Свыше 1,3 млн швейцарцев поддержали смягчение правил оружейного экспорта
В Швейцарии продолжается подсчет голосов на референдуме по вопросу смягчения правил оружейного экспорта. За выступили 55,1% проголосовавших (1,3 млн человек), против — 44,7% (1 млн человек). Результаты обновляются в режиме реального времени на сайте Федерального статистического управления страны.
Явка составила 47,7%. Изменения примут, если за них проголосуют свыше 50% человек.
Наибольшую поддержку законопроект получил в кантоне Нидвальден — 66,5% человек проголосовали за. В столичном Берне инициативу поддержали 55,3% голосующих, в Цюрихе — 55,7%, в Люцерне — 58,6%. Согласно государственной статистике, большинство сторонников изменений проживают в немецко- и франкоязычных регионах страны, а противников — в италоязычных.
По действующему законодательству Швейцария не может поставлять вооружения странам, которые участвуют в вооруженных конфликтах. Поправками предлагается разрешить экспорт в те государства, которые Берн считает партнерами, если это не нарушит нейтралитет и будет соответствовать интересам в сфере безопасности и внешней политики. Прямые поставки вооружения на Украину останутся под запретом.
В числе ключевых статей оборонного экспорта Швейцарии — боеприпасы и их компоненты (41,9% от всего объема), бронетехника (26,5%), системы управления огнем (9,2%), артиллерийские орудия (7,5%), компоненты боевых самолетов (6,7%), стрелковое оружие (6,4%). По итогам 2025 года объем экспорта страны превысил 900 млн франков (около $1,1 млрд).