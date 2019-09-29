В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

На проспекте Академика Сахарова начался согласованный митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста. По данным Белого счетчика на 15:30, на отведенную для митинга территорию прошли 17,8 тыс. участников. К 16:30 количество увеличилось до 24,3 тыс. человек. По данным МВД, в мероприятии принимают участие около 20 тыс. человек.

На мероприятие пришли оппозиционер Алексей Навальный, один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов, журналист Илья Азар, участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Любовь Соболь, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также фигуранты «московского дела».

Ведущими на митинге стали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Напомним, одобренное число участников митинга — 20 тыс. человек. В связи с проведением мероприятия перекрыто движение до 19:00 по улице Маши Порываевой (от ул. Каланчевской до пер. Докучаева) и по проспекту Академика Сахарова (от пер. Докучаева до ул. Садовой-Спасской). Ранее активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик рассказала “Ъ”, что после согласованного митинга могут пройти сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка».

В Москве летом на несогласованных акциях протеста задержали несколько тысяч человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Пятерых участников акций признали виновными в применении силы в отношении представителей власти (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев и Павел Устинов). Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. К пяти годам колонии за твит о детях силовиков был приговорен блогер Владислав Синица. Изначально в деле о массовых беспорядках было 15 обвиняемых, позднее обвинения с большинства фигурантов были сняты.

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