Павел Устинов получил 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста

Тверской суд Москвы признал 23-летнего Павла Устинова виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Судья Алексей Криворучко приговорил господина Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент “Ъ” из зала суда.

«Суд установил, что Павел Устинов применил насилие, опасное для жизни в отношении сотрудника Росгвардии 3 августа, а именно тянущее воздействие на плечевой сустав левой руки старшего сержанта Александра Лягина»,— сказал судья. По его словам, господин Устинов также «унизил» и «причинил нравственные страдания», когда «Лягин почувствовал, что в его плече щелкнуло». Со стороны омоновцев нарушений не выявлено, добавил судья со ссылкой на материалы дела.

Адвокат Дмитрий Чешков сообщил “Ъ”, что защита намерена обжаловать приговор, назвав уголовное преследование в отношении своего подзащитного «полностью сфальсифицированным». «Обвинительный приговор не стал для нас неожиданностью, очевидно, что сумбурное рассмотрение дела только доказывает, что сверху судье была дана установка как можно скорее завершить процесс»,— подчеркнул господин Чешков.

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Напомним, судебное разбирательство по делу Павла Устинова заняло восемь часов: за один рабочий день 12 сентября суд допросил свидетелей, рассмотрел письменные доказательства, заслушал стороны и последнее слово обвиняемого. Во время судебного разбирательства прокурор просил назначить Павлу Устинову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Оглашение приговора было назначено на пятницу, 13 сентября, однако затем было перенесено на понедельник, 16 сентября. В пресс-службе Тверского суда не прокомментировали причины переноса оглашения вердикта.

Павел Устинов был задержан на несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы 3 августа. После задержания один из четырех силовиков, участвовавших в задержании, Александр Лягин, обратился за помощью: на скорой помощи его доставили в институт Склифосовского, где был поставлен диагноз «вывих плечевого сустава». Больше 20 дней, сообщал суду 12 сентября господин Лягин, он находился в госпитале. 4 августа СКР обвинил господина Устинова по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). 5 августа обвинение переквалифицировали на ч. 2 той же статьи — применение насилия, опасного для жизни.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Чешков ходатайствовал о приобщении к материалам видеозаписи, на которой зафиксирован момент задержания Павла Устинова и, по словам защитника «отчетливо видно, что насилия к сотруднику Росгвардии со стороны Павла не применялось». Суд ходатайство не удовлетворил. Павел Устинов свою вину не признал.

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».