Суд приговорил Кирилла Жукова к трем годам колонии по «делу 27 июля»

Тверской суд Москвы признал бывшего сотрудника внутренних войск МВД РФ и бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова виновным в применении насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несогласованной акции 27 июля. Он приговорен к трем годам колонии общего режима.

В среду суд установил, что 28-летний Кирилл Жуков «ударил рядового Мадреймова». Накануне прокурор просил назначить четыре года и шесть месяцев колонии.

Отметим, процесс по делу Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии 27 июля на акции протеста в Москве, завершился за два дня. 3 сентября в восьмичасовом заседании суд допросил свидетелей, рассмотрел письменные документы, выслушал прения сторон и выступление обвиняемого с последним словом. «На моей практике суд впервые настолько быстро завершает процесс»,— сообщила в разговоре с “Ъ” адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина. Защита намерена обжаловать приговор.

В ходе допроса потерпевший — 22-летний солдат срочной службы Аскарбек Мадреймов — заявил суду, что «действительно испытал боль от ремешка шлема» после действий Кирилла Жукова, однако просил «не судить Кирилла по всей строгости, ведь он ошибся, такое бывает с каждым».

Жуков свою вину не признал. В последнем слове он сообщил суду, что просит «условного срока в случае, если суд все же решит вынести обвинительный приговор».

27 июля прошла несанкционированная акция против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек.

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Четверым фигурантам — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву — также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти. Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца 3 сентября приговорили к трем годам и двум годам колонии общего режима соответственно. Также на пять лет колонии за твит о детях силовиков осудили блогера Владислава Синицу. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено.

О судах над участниками протестных акций читайте в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».

Мария Старикова