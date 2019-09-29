МВД: на митинг в поддержку фигурантов «московского дела» пришли около 20 тысяч человек

По подсчетам МВД Москвы, на согласованную акцию в поддержку фигурантов «московского дела» на проспекте Академика Сахарова пришли около 20 тыс. человек. По данным «Белого счетчика» на 16:30, в митинге принимают участие 24,3 тыс. человек.

Митинг согласован с властями. Одобренное количество участников — 20 тыс. человек. Ведущими мероприятия стали главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. На акцию пришли сами фигуранты «московского дела», оппозиционеры, журналисты, незарегистрированные кандидаты в депутаты на выборах в Мосгордуму.

Напомним, летом в Москве на несогласованных акциях протеста задержали несколько тысяч человек. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти. Несколько человек приговорили к реальным срокам лишения свободы. Изначально в деле о массовых беспорядках было 15 обвиняемых, позднее обвинения с большинства фигурантов были сняты.

О том, что будет с участниками протестных акций — в материале “Ъ FM” «"Московское дело" не стало "болотным"».