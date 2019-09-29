Сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка» могут пройти после митинга на проспекте Сахарова

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик рассказала “Ъ”, что после согласованного митинга в поддержку арестованных и осужденных из-за летних протестов, который состоится сегодня на проспекте Академика Сахарова, могут пройти сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка». Она отметила, что не отвечает за координацию, поэтому пока не знает, будет ли сидячая забастовка после или во время митинга и куда могут пойти люди в рамках «прогулки».

«Сидячая (забастовка.— “Ъ”) будет обязательно! Прогулка, наверное, после митинга тоже»,— сказала госпожа Мисик.

Ранее московские власти согласовали митинг на проспекте Академика Сахарова, он начнется в 15:00. В связи с проведением митинга движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет ограничено.

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. Активист Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. К пяти годам колонии за твит о детях силовиков был приговорен блогер Владислав Синица.

Владимир Хейфец