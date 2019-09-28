В центре Москвы ограничат движение из-за митинга 29 сентября

Движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой в столице ограничат в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Перекрытия с 8:00 до 19:00:

ул. Маши Порываевой от Каланчевской ул. до Докучаева пер.;

пр-т Академика Сахарова от Докучаева пер. до Садовой-Спасской ул.

Ограничение с 6:00 до 8:00:

пр-т Академика Сахарова в районе д. 9.

На проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста.

Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии.