В центре Москвы ограничат движение из-за митинга 29 сентября

Движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой в столице ограничат в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Перекрытия с 8:00 до 19:00:
Ограничение с 6:00 до 8:00:
пр-т Академика Сахарова в районе д. 9.
На проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг в поддержку задержанных и осужденных фигурантов дела о массовых беспорядках на акциях протеста.
Напомним, все лето в столице проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии.
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