ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд

В законодательстве о выборах не предусмотрена возможность прекращения избирательной кампании, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Избирательные комиссии могут только признавать недействительными итоги голосования и результаты выборов. Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой отменить «псевдовыборы в Мосгордуму», запланированные на 8 сентября.

ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов. Основанием для этого могут стать процедурные нарушения. Например, решение о назначении выборов было принято с нарушением сроков. Пока решение Мосгордумы не оспаривается. Отмечается, что ЦИК на выборах в Мосгордуму не является вышестоящим органом по отношению к Мосгоризбиркому.

В своем обращении к главе ЦИКа Илья Яшин призвал ее использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан». Господин Яшин также предложил назначить новое голосование на конец осени и обеспечить участие оппозиции. Элла Памфилова на это ответила, что «пока нет никакой возможности» говорить о переносе выборов и для этого нужны серьезные основания.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказ.

После этого в Москве начались протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. После акции 27 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По делу арестованы уже 14 человек.

Протестные акции в Москве продолжаются. 10 августа на проспекте Сахарова прошла разрешенная акция. На ней в том числе звучали призывы освободить фигурантов дела о массовых беспорядках. По данным «Белого счетчика», на нее пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Следующая акция запланирована 17 августа.

О том, как прошла последняя акция, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».