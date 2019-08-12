Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму». «Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор»,— написал господин Яшин в послании госпоже Памфиловой, текст которого он опубликовал в Facebook.

Политик отметил, что такое решение для главы ЦИКа может повлечь за собой «серьезные проблемы с администрацией», а также, «вероятно, приведет к потере должности», но оно «точно обеспечит уважение соотечественников», а это «того стоит».

Послание уже поступило в Центризбирком.

Позднее госпожа Памфилова сказала «Business FM», что «первый раз слышит» о послании. Она подчеркнула, что «пока нет никакой возможности» говорить о переносе выборов в Мосгордуму, так как для этого должны быть «серьезные основания». «Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим»,— заверила глава ЦИКа.

Ранее Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах главе Красносельского муниципального округа не хватило 76 подписей. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях.

Сейчас господин Яшин находится в спецприемнике, где отбывает очередной административный арест на десять суток. Ранее он отбывал наказание за призыв выходить на несогласованную акцию 27 июля. В отношении политика был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Пока некоторые кандидаты отбывают арест за участие и призывы на несанкционированные акции, в минувшую субботу в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на мирную прогулку, которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-Инфо», было задержано не менее 250 человек.

Очередная акция может состояться 17 августа. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев уже подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

О планах оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».