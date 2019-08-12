Памфилова в ответ Яшину: перенести выборы просто так невозможно

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что «пока нет никакой возможности» говорить о переносе выборов в Мосгордуму с 8 сентября на конец осени. Ранее об этом в письме попросил незарегистрированный кандидат Илья Яшин.

Госпожа Памфилова сказала «Business FM», что «первый раз слышит» о послании и подчеркнула, что для переноса должны быть «серьезные основания». Она отметила, что в 11:00 в среду, 14 августа, ЦИК «даст ответы на вопросы по этой кампании».

«Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что "вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали". Но вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим»,— заверила глава ЦИКа. Элла Памфилова подчеркнула, что ЦИК еще не закончил рассмотрение всех обращений и поступивших материалов.

В разговоре с “Ъ FM” госпожа Памфилова сказала, что на данный момент «ни одного основания для того, чтобы перенести выборы нет». «Одно дело, когда в день голосования, после дня голосования — там гораздо больше возможностей... А дальше будет видно»,— заявила глава ЦИКа. «Например, когда мы отменяли выборы в Барвихе, то у нас было основание, поскольку там были нарушены сроки объявления, то есть должны быть серьезные, которые бы позволили их отменить или перенести вот на этом этапе. На данном этапе это сверхсложно»,— добавила она.

Ранее господин Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму», а также назначить новое голосование на конец осени, обеспечить участие оппозиции и «вернуть москвичам право на выбор». Политик отметил, что такое решение для главы ЦИКа может повлечь за собой «серьезные проблемы с администрацией», а также, «вероятно, приведет к потере должности», но оно «точно обеспечит уважение соотечественников», а это «того стоит». По его данным, послание в ЦИК уже поступило.

Напомним, Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко. Сейчас господин Яшин находится в спецприемнике, где отбывает очередной административный арест на десять суток. Ранее он отбывал наказание за призыв выходить на несогласованную акцию 27 июля.

Пока некоторые кандидаты отбывают арест за участие и призывы на несанкционированные акции, в минувшую субботу в Москве на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на мирную прогулку, которая не была согласована с властями.

Очередная акция может состояться 17 августа. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев уже подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

О планах оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».