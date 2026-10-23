The Economist раскрыл детали нового плана США по Украине

Согласно предложениям американской стороны, Россия наладит деловые отношения с США и получит санкционные послабления. Украина, в свою очередь, будет обеспечена инвестициями, ей также будет гарантировано вступление в Евросоюз взамен на отказ от членства в НАТО. Отдельным пунктом прописана возможность восстановления газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», взорванных в 2022 году, и поставок сырья в ЕС.