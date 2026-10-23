The Economist раскрыл детали нового плана США по Украине
Инициативы США по урегулированию конфликта на Украине предполагают создание демилитаризованной зоны на Донбассе, смягчение санкций против России и инвестиционный пакет для Киева. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских чиновников.
Согласно предложениям американской стороны, Россия наладит деловые отношения с США и получит санкционные послабления. Украина, в свою очередь, будет обеспечена инвестициями, ей также будет гарантировано вступление в Евросоюз взамен на отказ от членства в НАТО. Отдельным пунктом прописана возможность восстановления газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», взорванных в 2022 году, и поставок сырья в ЕС.
По словам одного из собеседников журнала, на Украине опасаются, что США захотят заключить экономические сделки с Россией еще до завершения боевых действий.
Во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину новый план урегулирования по Украине. Изложенные подходы он заранее обсуждал с представителями ЕС и Украины. Детали инициативы не раскрываются.