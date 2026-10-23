Дубль Артемия Панарина помог «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингс» одержал выездную победу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе гостей дубль сделал Артемий Панарин, победную шайбу забросил Брандт Кларк. У хозяев отличились Виктор Эклунд и Мэттью Шефер. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 броска.
«Кингс» с шестью очками по итогам восьми матчей располагется на шестой строке турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» набрали 12 баллов в десяти играх и идут четвертыми в дивизионе Метрополитен.
В других матчах дня «Нью-Джерси Девилс» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс» — 4:1. У победителей шайбу забросил Арсений Грицюк, продливший голевую серию до четырех матчей.
41 спасение вратаря Ярослава Аскарова и передача Дмитрия Орлова помогли «Сан-Хосе» в гостях одолеть «Оттава Сенаторс». Встреча завершилась со счетом 6:2.
Нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин забил гол и отличился результативной передачей. Его команда дома всухую победила «Флорида Пантерс» — 4:0.
«Торонто Мейпл Лифс» дома переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:4. В составе канадского клуба шайбу забросил Кирилл Марченко. Вратарь Сергей Бобровский отразил 21 бросок. У «Рейнджерс» голевые пасы в свой актив записали Павел Дорофеев и Владислав Гавриков.
Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз» поразил ворота «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче (6:2). У проигравших результативной передачей отметился Иван Барбашев.
Айдар Суниев, выступающий за «Калгари Флеймс», забросил шайбу в домашнем матче с «Миннесота Уайлд». Его команда одержала победу — 2:1.
Ассистентский дубль Михаила Сергачева не спас «Юта Маммот» от домашнего поражения «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась со счетом 5:3.