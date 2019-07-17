Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам

Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы в Мосгордуму 233 кандидата в депутаты, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов. По его словам, 57 человек получили отказ.

«Определился круг потенциальных претендентов на депутатские мандаты. Изначально на выборах по 45 избирательным округам решили участвовать 424 человека, из которых два при первичной подаче документов сменили округ. Таким образом, всего было подано 426 заявлений»,— сообщил господин Горбунов на пресс-конференции. Он отметил, что только 290 человек сдали документы на регистрацию, остальные снялись с выборов. Из них регистрацию прошли 233 кандидата: 179 от партий, 62 самовыдвиженца

По словам господина Горбунова, среди тех, кому отказали в регистрации — 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев. Председатель комиссии уточнил, что от трех парламентских партий на выборы идут 129 человек (44 кандидата — от КПРФ, 45 кандидатов — от ЛДПР, 40 кандидатов — от «Справедливой России». От партии «Яблоко» — 2, от «Коммунистов России» — 32, от «Родины» — 4 и от «Зеленых» и Партии роста по одному кандидату.

«У всех незарегистрированных кандидатов есть право обжаловать решение окружной избирательной комиссии в вышестоящей комиссии — в Мосгоризбиркоме, либо через суд»,— заявил председатель комиссии. По его словам, основные нарушения, которые обнаружили при проверке подписей: подписи умерших избирателей, подписи граждан без активного избирательного права, несоответствие сведений об избирателях (фамилии, имена, адрес регистрации, год рождения), поставление подписей одним избирателям дважды и другие.

Напомним, среди кандидатов, которым отказали в регистрации: Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (8-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (9-й округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ), Александр Соловьев (3-й округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ).

Три дня подряд в Москве проходили акции с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. 14 июля были задержаны более 35 человек, а 15 и 16 июля акции прошли без вмешательства полиции и задержаний. Организаторы намерены собираться на Трубной площади каждый день в 19:00 до 19 июля. На 20 июля запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 5 июля завершился сбор подписей избирателей.

Об отказе в регистрации и последующих акциях — в материале “Ъ” «Подписные истины».