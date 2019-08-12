Суд арестовал давшего признательные показания фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко». Ему предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках из-за несогласованной акции 27 июля (ч.2 ст.212 УК РФ), сообщает корреспондент “Ъ”. Господин Костенок будет находиться под стражей до 11 октября.

Адвокат Гаджи Алиев на суде зачитал показания господина Костенка. В них студент признает, что кинул две пустые пластиковые бутылки в сотрудников правопорядка. Одна из них попала в плечо сотрудника Росгвардии, зачитал адвокат. Из показаний студента следует, что он поднял эти бутылки из мусорного бака, который кинул в сотрудника полиции другой обвиняемый по делу Евгений Коваленко. «Я, охваченный эмоциями толпы, подобрал из мусорного бака бутылку»,— так в показаниях описан мотив действий студента. Эти события произошли на углу детского мира мира на Лубянке во время акции 27 июля.

Прокурор и защита Валерия Костенка выступали против ареста. Прокурор заявил, что обвиняемый признал вину и «готов сотрудничать», а следствием не представлено достаточно сведений, чтобы студенту была избрана мера пресечения в виде ареста. Сам господин Костенок обратил внимание суда, что не знаком с другими обвиняемыми по делу о массовых беспорядках. Он также просил домашний арест.

Валерий Костенок был волонтером у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова (32 округ). Он подал 4667 подписи (необходимо было 4475), но комиссия часть из них не приняла.

Напомним, 27 июля прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму из-за превышения допустимого количества брака в подписях. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. После акции СКР возбудил уголовное дело, фигурантами которого на данный момент являются уже 14 человек.

Оппозиционеры (в том числе Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас) считают, что результаты проверки были сфальсифицированы, и подали жалобы в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказы. Это и стало причиной протестов.

В Москве продолжаются протестные акции. Акция 10 августа на проспекте Сахарова была согласована властями. По данным «Белого счетчика», на нее пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Протестующие в том числе требовали освобождения фигурантов дела о массовых беспорядках. Следующая акция запланирована 17 августа.

О последней акции — в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».

Роман Дорофеев