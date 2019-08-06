Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа». Ранее она уже была осуждена на 10 суток за призыв участвовать в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Как рассказала изданию госпожа Галямина, в протоколе неправильно указано время задержания, а все ее действия описываются в мужском роде. «В нем написано, что я была задержана в 14:30. В 14:00 я находилась в ОВД Хорошево-Мневники. Давно подозревала, что московские полицейские думают, что у меня есть маховик времени»,— сообщила она.

Суд отказал адвокату правозащитницы, просившему вызвать в суд сотрудников полиции, подписавших рапорт и составлявших протокол.

Юлия Галямина была задержана на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля. Первые десять суток ареста истекли во вторник, 6 августа.

Акция 27 июля проводилась за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, МВД заявило о 1074 задержанных. Помимо административных дел возбуждено одно уголовное. По нему проходят десять человек, пятеро из которых уже задержаны.

Подробнее о задержаниях на июльской акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».