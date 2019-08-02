Первые жалобы выдвиженцев в Мосгордуму на столичный избирком не получили поддержки в ЦИКе. Причем Юлия Серебрянская (45-й округ) сама отозвала жалобу, констатировав, что у кандидата нет серьезных инструментов, чтобы «контролировать качество сбора подписей». Главе ЦИКа Элле Памфиловой это дало повод в очередной раз отметить, что институт сбора подписей должен совершенствоваться, однако отменять его в целом не стоит. «Процедура проверки подписей работает на протяжении 25 лет, и в век современных информационных технологий нужно пересматривать подходы»,— заявил в разговоре с “Ъ” эксперт по избирательному праву.

«Я отзываю свою жалобу, у нас нет достаточного количества подписей, чтобы продолжить эти выборы,— заявила 2 августа в ЦИКе Юлия Серебрянская.— Это был первый опыт сбора подписей, и основной вывод, который мне пришлось сделать, это отсутствие у кандидата каких-либо серьезных дополнительных инструментов, чтобы контролировать качество сбора подписей со стороны сборщиков». По ее словам, единственный инструмент — это доверие. «Но доверия не всегда достаточно»,— отметила незарегистрированный кандидат.

Напомним, проверка подписей Центризбиркомом показала, что достоверными признаны 4327 подписей: для регистрации Юлии Серебрянской в качестве кандидата не хватало еще около180 подписей. 630 подписных листов аудит экспертов ЦИКа не прошли, в том числе 13 из них принадлежат умершим людям. Госпоже Серебрянской была предоставлена возможность в течение суток перепроверить в присутствии сотрудника ЦИКа эти 630 подписей и постараться отстоять достоверность некоторых из них.

Кроме того, ЦИК не удовлетворил и жалобу незарегистрированного кандидата Константина Лисицы. У него также возникла проблема с качеством сбора: более 140 подписных листов в его поддержку собрала Наталья Митина, сотрудник участковой избирательной комиссии. Это является нарушением законодательства. Для регистрации господину Лисице не хватало 112 подписей. Доказать законность этих подписей Константин Лисица не смог и не приехал на заседания ЦИКа, таким образом, решение об отказе в удовлетворении его жалобы принималось в его отсутствие.

Всего, напомним, отказ получили 57 кандидатов, основная причина отказов — «брак» в подписях. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, в документах 22 кандидатов, которые подали жалобы на решение окружных комиссий в Мосгоризбирком, выявлено 339 подписей умерших граждан и несколько тысяч подписей несуществующих людей. Мосгоризбирком удовлетворил только одну жалобу — представителя «Яблока» Сергея Митрохина.

Элла Памфилова 2 августа в очередной раз заявляла, что институт сбора подписей нуждается в совершенствовании: «Мы считаем, что есть проблемы, есть возможности для упрощения процесса сбора подписей, для того чтобы сделать его более определенным, чтобы меньше было возможностей интерпретировать те или иные статьи, чтобы не было возможностей по надуманным и по искусственным поводам отторгать кандидатов». Однако в целом отказываться от этого института не стоит, считает она, поскольку такая практика действует в 26 государствах—членах Совета Европы, а также в ряде других развитых стран. По словам Эллы Памфиловой, ЦИК подготовил свои предложения, однако рассмотрение их возможно только после завершения кампании в Мосгордуму.

Председатель совета Российского общественного института избирательного права и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов отметил, что проблемы с качеством подписей возникают не у всех кандидатов, тем не менее, сегодняшние реалии требуют совершенствования этого процесса с учетом развития цифровых технологий. «Как бы ни говорили, что избирательное законодательство должно быть стабильно, время требует пересматривать его после каждого политического цикла,— сказал “Ъ” господин Борисов.— Процедура, по которой идет проверка подписей, работает на протяжении 25 лет, и в век современных информационных технологий нужно пересматривать подходы и к этой процедуре и снимать неясности».

Елена Рожкова