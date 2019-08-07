«Здесь безобразный митинг и больше ничего»

Рабочая группа ЦИКа по рассмотрению жалоб 6 августа рассмотрела обращения пяти незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Александра Руденко, Екатерины Игнатовой, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Любови Соболь. Жалоба Екатерины Игнатовой в итоге была отозвана, остальные получили рекомендацию на отказ, поскольку даже тех подписей, которые после собственной проверки вернул ЦИК, не хватает для регистрации. Шанс на допуск пока остается лишь у господина Гудкова. Рассмотрение жалобы Любови Соболь привело к спору с Эллой Памфиловой, после чего рабочая группа приняла единогласное решение в удовлетворении жалобы отказать. Окончательное решение ЦИК примет сегодня.

Заседание рабочей группы ЦИКа, где рассматривались жалобы пяти незарегистрированных кандидатов, длилось во вторник, 6 августа, около семи часов. Первыми рассмотрели жалобы Александра Руденко (42-й округ) и Екатерины Игнатовой (14-й округ). Обе жалобы члены рабочей группы предварительно решили не удовлетворять: достоверных подписей не хватило даже после проверки ЦИКа, которая проводилась экспертами, ранее не задействованными на уровне окружной комиссии и Мосгоризбиркома. Впрочем, Екатерина Игнатова после рассмотрения ее жалобы приняла решение ее отозвать, не дожидаясь окончательного вердикта Центризбиркома.

Интересы незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова (5-й округ) представляли четверо его сторонника, поскольку сам господин Гудков отбывает административный арест за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия в связи с несогласованной акцией 27 июля. Для регистрации Дмитрия Гудкова необходимо подтвердить достоверность еще 300 подписей. Рабочая группа ЦИКа формально рекомендовала жалобу отклонить, но предложила представителям господина Гудкова еще сутки для того, чтобы попытаться доказать достоверность недостающих подписей. «Вы как заявители еще дополнительно поработайте, все в наших руках,— сказала на заседании рабочей группы председатель ЦИКа Элла Памфилова.— Сделаем дополнительные запросы (в МВД.— “Ъ”)... и к завтрашнему (7 августа.— “Ъ”) заседанию будет определенная корректировка».

Напомним, похожая ситуация сложилась с жалобой незарегистрированного кандидата Юлии Серебрянской: ее рабочая группа ЦИКа рассматривала на заседании 1 августа, госпоже Серебрянской предложили перепроверить подписи, но 2 августа она отозвала свою жалобу, поскольку доказать правомерность «забракованных» подписей не удалось. По мнению Юлии Серебрянской, большое количество брака в подписях является следствием недобросовестной работы сборщиков.

Жалобу Елены Русаковой (37-й округ) рабочая группа рекомендовала не удовлетворять: основной причиной стали ошибки нотариуса в ее документах.

Жалобу незарегистрированного кандидата Любови Соболь (43-й округ) рабочая группа ЦИКа рассматривала в последнюю очередь, и она, безусловно, стала кульминацией мероприятия.

Госпожа Соболь и ее адвокат начали с обвинений в адрес членов ЦИКа в беспомощности и непрофессиональной работе.

Уже через несколько минут диалог Любови Соболь и Эллы Памфиловой перерос в спор на повышенных тонах: «Не хотите слушать правду — отключите микрофон»,— заявила госпожа Соболь. Глава ЦИКа, в свою очередь, обвинила госпожу Соболь и еще 18 незарегистрированных кандидатов в том, что они начали шантажировать избирательные комиссии протестными акциями еще до того, как были обнародованы результаты регистрации кандидатов. «Чтобы понять, что яйцо тухлое, его не надо есть целиком»,— возразил на это адвокат Любови Соболь.

Элла Памфилова сказала госпоже Соболь и членам ее команды, что их независимая почерковедческая экспертиза не может быть легитимной, поскольку ни одна из крупных лабораторий не работает с копиями подписных листов. Адвокат Любови Соболь заявил, что аналогичные доводы могут быть отнесены и к экспертам МВД. «Вы не знаете элементарных основ законодательства и вводите в заблуждение массы людей, которые вам верят»,— возразила госпожа Памфилова.

Итогом прений стало голосование членов рабочей группы за отказ в удовлетворении жалобы Любови Соболь:

«Принято единогласно: вам отказано,— резюмировала Элла Памфилова.— Вы свои возможности не использовали. Устроили здесь безобразный митинг, и больше ничего. Я просто делаю вывод, что вы, зная, насколько у вас все неважно, сделали так, что до проверки и конкретного обсуждения дело не дошло».

Для регистрации госпожи Соболь в качестве кандидата необходимо было доказать достоверность 232 подписей.

Напомним, отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 57 человек, 233 кандидата зарегистрировано. 23 «отказника» обратились с жалобами в Мосгоризбирком, но большинству из них было отказано, после чего они обратились в ЦИК. Всего в Центризбирком было подано 19 жалоб, уточнила Элла Памфилова. Окончательный вердикт по этим четырем оставшимся из пяти жалоб, рассмотренных во вторник рабочей группой, ЦИК вынесет сегодня. 8 августа пройдет еще одно заседание рабочей группы, на котором рассмотрят еще четыре жалобы, в том числе жалобу незарегистрированного кандидата по 45-му округу Ильи Яшина, сейчас отбывающего административный арест.

Елена Рожкова