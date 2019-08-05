ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу. Всего будет рассмотрено 19 заявлений, в том числе от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.

«Заказана повторная графологическая экспертиза по жалобам кандидатов, ЦИК проводит экспертизу с экспертами, ранее не принимавшими участие в этих экспертизах на уровне центрального аппарата МВД», — сообщил «РИА Новости» руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он пояснил, что, если паспортные данные не совпадут с базой УФМС, будет проводиться индивидуальная проверка документов через центральный аппарат МВД.

Напомним, что многие незарегистрированные кандидаты находятся под административным арестом и не смогут присутствовать на рассмотрении своей жалобы. ЦИК предложил рассмотреть их жалобы с представителями.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что эти результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. 27 июля и 3 августа прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», каждой из них задержали свыше 1000 участников. По результатам протестных акций административный арест получили более 100 человек. Из-за акции 27 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По делу уже арестованы девять человек. Протестные акции продолжаются. Ближайшая запланирована на 10 августа, она согласована властями.

О позиции ЦИКа — в материале “Ъ” — «Доверия не всегда достаточно».

Подробнее о реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».