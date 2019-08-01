Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Госпожа Русакова факт договоренности отрицает.

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова»,— сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник (цитата по «РИА Новости»). По его словам, согласованное количество участников — до 100 тыс. человек.

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила в Facebook, что информация о согласовании акции на проспекте Сахарова не соответствует действительности. «Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями»,— написала госпожа Русакова.

Заявки на проведение акции 10 августа подавали несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Елена Русакова, Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Среди предложенных госпожой Русаковой вариантов были: шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте и митинги на Волхонке или на площади Свободной России. Господин Клочков и госпожа Вихарева предлагали шествие от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади с митингом на площади и митинг на Новом Арбате.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, и заявили, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

Напомним, после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым фигурантам дела. По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

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