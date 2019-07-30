ЦИК предложил рассмотреть жалобы арестованных кандидатов в Мосгордуму с их представителями

Незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму, которые находятся под административным арестом, могут прислать на рассмотрение жалоб своих представителей, это «наиболее вероятная возможность». «Что касается других вариантов, мы пока не видим»,— сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, кандидаты, скорее всего, не смогут участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи, поскольку в спецприемниках нет такого оборудования.

Напомним, Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы 233 человека. Еще 57 получили отказ. Среди них были кандидаты, которые посчитали это решение несправедливым. В частности, оппозиционные кандидаты Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие. 12 человек подали жалобу на решение об отказе в регистрации, но получили отказ. По закону у них есть возможность обжаловать решение комиссии в Центризбиркоме. 29 июля ЦИК сообщал о трех поданных жалобах, одна из них — от директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», задержали 1373 человека, из них 265 провели две ночи в отделениях полиции. По данным МВД — 1074. По итогам акции московские суды арестовали 40 человек. В их числе оказались кандидаты Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток) и Иван Жданов (15 суток). Также был задержан Дмитрий Гудков, рассмотрение его дела отложили на сегодня, 30 июля. Известно, что кроме административных дел также возбуждено одно уголовное.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».