Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля. По решению суда они останутся под стражей до 27 сентября. Таким образом, по этому делу уже арестованы девять человек. Еще одного обвиняемого Сергея Фомина объявили в розыск.

По версии следствия, господин Барабанов координировал действия толпы, передает ТАСС. «Согласно видеозаписи, которая имеется в материалах дела, Барабанов координировал действия толпы в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля в районе Петровского бульвара»,— рассказала судья Екатерина Кириченко. Сам обвиняемый отказался отвечать на ее вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (дает право не свидетельствовать против себя).

В чем обвиняется господин Конон, следствие не сформулировало, заявил его адвокат Григорий Червонный. По его словам, в постановлении о привлечении мужчины в качестве обвиняемого «указано, что он находился в толпе, где выкрикивали лозунги, бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки, взрывали петарды, распыляли газ, но там не указано, в чем конкретно выразились противоправные действия».

Следствие утверждает, что Сергей Абаничев во время акции кинул в сотрудника Росгвардии жестяную банку. По словам господина Абаничева, это была не банка, а бумажный стаканчик, и в давке он бросил его «в сторону от себя наотмашь».

Напомним, 27 июля в столице состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Были задержаны более 1,3 тыс. человек. По делу о массовых беспорядках ранее уже арестовали шестерых: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Егора Жукова, Евгения Коваленко и Алексея Миняйло.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», на акции был задержан 1001 человек.

О реакции властей на акции читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».