Единство формы и задержания

В воскресенье правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» обновил статистику задержаний в Москве — на несанкционированной «Прогулке по бульварам» накануне был задержан 1001 человек. Следственный комитет России (СКР) в воскресенье сообщил, что количество фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля увеличилось до девяти. Правозащитники не исключают, что СКР возбудит еще одно уголовное дело по итогам акции 3 августа, и сообщают о незаконном сборе образцов эпителия и изъятии телефонов у задержанных на «Прогулках». Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают радикализацию реакции властей на уличные протесты, которые, по их мнению, имеют все меньше отношения к выборам в Мосгордуму.

В понедельник вечером глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов проведет совещание, посвященное итогам несогласованной «Прогулки по бульварам», прошедшей 3 августа в Москве. Как и на акции 27 июля, участники требовали вернуть им право на выборы и намеревались мирной прогулкой в шести точках Бульварного кольца выразить поддержку незарегистрированным кандидатам в Московскую городскую думу (МГД). К вечеру субботы полиция сообщила о 600 задержанных из 1,5 тыс. участников. По обновленным в воскресенье данным правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», задержан на «Прогулке» был 1001 человек. Задержанных доставили в 51 московский ОВД. Наблюдатель от Общественной палаты Москвы, сопредседатель движения за права избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц в беседе с “Ъ” оценил количество гуляющих «не менее чем 4 тыс. человек». По его мнению, «мирный протест наконец-то восторжествовал». При этом господин Мельконьянц едва ли не единственный, кто говорит о торжестве мирных акций: по мнению ряда политологов, адвокатов и самих задержанных 3 августа, происходит радикализация противостояния общества и власти. По мнению муниципального депутата и члена СПЧ Андрея Бабушкина, получившего отказ в регистрации кандидатом в МГД по 11-му округу, 3 августа «правоохранительная система была максимально дискредитирована в глазах общества» в связи с неоправданными массовыми задержаниями: «Мы собираем базу задержанных, у которых по требованию СКР в московских ОВД собирали образцы эпителия и изымали мобильные телефоны. Эти данные мы должны представить в СПЧ в понедельник. На вечер воскресенья в базе более ста фамилий.

В субботу у многих раздваивалось сознание: человек выходил и зачитывал Конституцию, а ему отвечали, что он участник несанкционированной акции».

Понять, что важнее — требования полиции разойтись или право на свободу собраний,— в субботу в центре столицы было действительно сложно. Многочисленные кордоны полиции преграждали гуляющим путь в скверах и на площадях Бульварного кольца, требуя «не мешать другим гражданам гулять». Многие из тех, кто оставался посмотреть, чем все закончится, в итоге оказались в автозаках. В ряде случаев задержания были жесткими, полицейские и сотрудники Росгвардии применяли дубинки. Адвокат Антон Пуляев отмечает, что «логика задержаний как минимум не вписывалась в Административный кодекс».

«В КоАП существует ответственность за "невыполнение законных требований сотрудника полиции" (ст. 19.3),— объясняет господин Пуляев.— Опубликованные в соцсетях видео задержаний некоторых участников вызывают у меня большие вопросы: люди стояли по одному или давали интервью на камеру, но сотрудники правоохранительных органов подходили к ним и задерживали. Эти задержания не подпадают под логику ст. 19.3».





Эксперт считает, что требования сдать образцы эпителия и мобильные телефоны применялись не только «для усиления психологического воздействия», но и для «проверки причастности к ранее совершенным преступлениям» — на случай возбуждения уголовных дел. Правоохранители, вероятно, проверят, участвовали ли задержанные 3 августа в несогласованной акции протеста «За честные выборы» 27 июля: тогда, напомним, было задержано более 1 тыс. человек. Девять из них сегодня являются фигурантами уголовного дела, возбужденного СКР по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). До начала «Прогулки» 3 августа фигурантов в деле было шесть, но в воскресенье стало известно о предъявлении обвинений еще трем участникам протестов. В воскресенье глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о возбуждении СКР первого уголовного дела в отношении участника акции 3 августа — ему вменяется в вину ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Член СПЧ, глава правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин, также задержанный 3 августа, называет поведение полиции, Росгвардии и ОМОНа «парадом произвола» и «угрожающим месседжем».

В разговоре с “Ъ” он подчеркнул, что 3 августа был освобожден только благодаря «реализуемому в России телефонному праву»: «Меня задержали и повезли в ОВД "Марьино". Вместе со мной в автозаке находились 15 человек, незнакомые друг с другом молодые люди, коренные москвичи: только один я был приезжим из Нижнего Новгорода. Пока нас держали в автозаке, глава СПЧ Михаил Федотов и правозащитник Андрей Бабушкин звонили в ОВД. Потом полицейские позвали меня и спросили, есть ли у меня к ним претензии. Так как претензий не было, меня сразу же отпустили. Не исключаю, что история актера Александра Паля, которого, по его словам, отпустили из ОВД после звонка из администрации президента — чистая правда.

Все задержания в субботу — это чистой воды неизбирательное хамство, послание всем, кто собирается выйти на акции протеста: "С вами будет то же самое". Власть больше не делит задержанных на возможных организаторов и мирных участников».

Некоторые участники «Прогулки» призвали к «деанонимизации» полицейских и сотрудников Росгвардии, участвовавших в задержаниях, в том числе с помощью социальных сетей. В воскресенье СКР сообщил о задержании жителя Подмосковья, который призывал к насилию в отношении детей силовиков. В тот же день ряд СМИ опубликовали фото документа с заявлением анонимной «инициативной группы» сотрудников правоохранительных органов с угрозами в адрес участников протестов и их семей.

Места в автозаках в субботу были не только для сторонников допуска незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, ощущение возросшей жесткости «появилось потому, что уже достаточно давно не было несогласованных политических акций». «Сами протестующие тоже давно не вели себя так агрессивно по отношению к полиции,— считает господин Костин.— Здесь и игнорирование требований, и прямые нападения, и провокационные лозунги». По его мнению, такая эскалация приводит к затуханию протестов, как это было в 2011–2012 годах. При этом господин Костин отмечает, что выборная повестка в Мосгордуму в данном случае отходит на второй план: митинги в Москве «превращаются в самодостаточную протестную активность»: «Если бы завтра всех спорных кандидатов зарегистрировали, многие участники были бы разочарованы и призвали бы продолжать выходить. Митинги стали триггером для пробуждения активности самых разных протестных идентичностей, но это очень узкая группа, к тому же замкнутая сама на себя. Как показывают исследования, несмотря на высокий уровень информированности москвичей о митингах, серьезного роста вовлечения и даже сочувствия не происходит».

Напомним, фонд «Петербургская политика» на минувшей неделе озвучил данные, согласно которым 37,7% опрошенных москвичей не поддерживают протестные акции, а 65,1% описывают свое настроение по поводу текущей экономической ситуации в России как «тревожное». Отмечается также, что 64,5% респондентов «еще не решили, за кого голосовать» на выборах в МГД 8 сентября.

Политолог Аббас Галлямов также считает, что предстоящие выборы лишь «формальный повод» для митингов, а число их участников в результате задержаний 27 июля и 3 августа снизится: «В этом смысле власти добились успеха. В общественном мнении и в электоральном смысле они, наоборот, проиграли: на выборах в МГД их кандидаты смогут победить теперь исключительно благодаря массовым фальсификациям». Господин Галлямов считает, что и лидеры оппозиции (часть незарегистрированных кандидатов, в том числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, отбывают административные аресты по ст. 20.2), и рядовые участники протестов «вполне могут получить реальные тюремные сроки».

Источники “Ъ” в администрации президента дают понять, что считают акции протеста в Москве хорошо подготовленными и организованными, но при этом не склонны видеть организаторов в незарегистрированных кандидатах в Мосгордуму.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, ранее заявил, что акции протеста устроили «не для блага людей», а ради «чьих-то политических, узкокорыстных целей»: «Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки». Это высказывание столичного градоначальника об акции 27 июля было продублировано в воскресной программе «Неделя в городе» на «России 1» в сюжете о «Прогулке» 3 августа.

Мария Старикова