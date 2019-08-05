Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве

По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС. После 27 июля — 89 человек, после 3 августа — 20 человек. Всего в московские суды поступило свыше 1200 административных материалов, из них рассмотрели менее половины.

Напомним, причиной для протестов стало то, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что эти результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа. Еще одна акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».