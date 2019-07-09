Путин призвал не вводить санкции против Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу». Так он прокомментировал предложение Госдумы ввести санкции после того, как в эфире грузинского телеканала его обматерил ведущий.

«Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто,— сказал господин Путин журналистам на глобальном саммите по производству и индустриализации ("Иннопром-2019") в Екатеринбурге.— Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения».

Президент России призвал «не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков». Оскорбления в свой адрес он назвал «производными от политики», основанной на стремлении подорвать отношения с Россией.

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом»,— прокомментировал заявление Владимира Путина пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер Читать далее

Позиция Госдумы неизменна, она не будет отзывать обращение к правительству о вводе санкций против Грузии, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

МИД Грузии приветствовал слова российского президента о нежелании вводить санкции. В ведомстве подчеркнули, что ставшие причиной обострения российско-грузинских отношений высказывания «были направлены именно на их эскалацию».

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Напомним, ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу 7 июля с того, что матерными словами оскорбил Владимира Путина и его родителей. У офиса телеканала начались протесты, «Рустави-2» на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы.

На сегодняшнем заседании Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Обращение поддержали все думские фракции.

О последствиях конфликта двух стран — в публикации “Ъ” «Санкции пошли в разлив».