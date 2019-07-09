Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер

9 июля Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии. Так он прокомментировал предложение Госдумы ввести экономические меры в отношении Тбилиси после того, как в эфире грузинского телеканала российского президента обматерил ведущий. Как Россия отказывалась от ограничительных мер в отношении других стран — в справке “Ъ”.

После введения санкций Евросоюза против авиакомпании «Добролет» 30 июля 2014 года в качестве ответной меры в правительстве обсуждалось ограничение на перелеты для европейских авиакомпаний по транссибирским маршрутам. В частности, о возможном ограничении полетов заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, однако мера не была реализована.

В феврале 2015 года министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Россия не станет вводить санкции против артистов из Евросоюза в ответ на включение Иосифа Кобзона в черный список Евросоюза. Господин Мединский обосновал это решение так: «размениваться нет смысла, там нет артистов уровня Кобзона».

29 декабря 2016 года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, потребовав, чтобы они покинули страну за 72 часа. С предложением принять симметричные меры выступил глава МИДа Сергей Лавров. Однако на следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет предпринимать ответных действий.

22 августа 2018 года стало известно, что Россия не будет повышать пошлины на легковые автомобили из США. Ранее в марте того же года США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий, в том числе из России. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков рассказал, что от ограничений решили отказаться из-за того, что пострадали бы другие иностранные марки машин, производство которых налажено в США (Mercedes-Benz или BMW).