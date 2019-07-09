МИД Грузии приветствовал слова Путина о нежелании вводить санкции

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал правильным призыв президента России Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси. Он подчеркнул, что ставшие причиной обострения российско-грузинских отношений высказывания ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии «были направлены именно на эскалацию».

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать»,— цитирует господина Залкалиани ТАСС.

Напомним, на сегодняшнем заседании Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Обращение поддержали все думские фракции. Владимир Путин позже заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер Читать далее

Поводом для введения ограничительных мер стали слова ведущего «Рустави-2»: он начал свою авторскую программу 7 июля с того, что матерными словами оскорбил Владимира Путина. У офиса телеканала начались протесты, «Рустави-2» на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы.

Кто мог бы пострадать из-за новых ограничительных мер против Грузии — в материале “Ъ” «Санкции пошли в разлив».