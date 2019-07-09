Премьер Грузии приветствовал желание Путина не вводить санкции

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина о нецелесообразности вводить санкции в отношении страны. «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно»,— сообщил журналистам глава грузинского правительства (цитата по «РИА Новости»).

Ранее слова Владимира Путина также поддержало Министерство иностранных дел Грузии, назвав решение российского президента «единственным и правильным».

Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер Читать далее

Напомним, в ответ на оскорбление и мат грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес российского главы в эфире телеканала «Рустави-2» Государственная дума предложила правительству ввести запрет на ввоз грузинских вин и газированной воды, а также ограничить денежные переводы между странами. Сам Владимир Путин не разделил инициативы Думы и заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Подробнее об инциденте в эфире грузинского телевидения читайте в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».

О возможных последствиях введения санкций читайте в материале “Ъ” «От Грузии закрывают российский рынок».