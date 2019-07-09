Госдума предложила правительству ввести санкции в отношении Грузии

Госдума на сегодняшнем заседании предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Обращение поддержали все думские фракции. Экономические меры, анонсированные накануне, 8 июля, связаны с «непрекращающимися антироссийскими провокациями в Грузии».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что речь идет о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов в Грузию. По его словам, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.

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Поводом для обострения отношений Москвы и Тбилиси стало выступление ведущего оппозиционного грузинского канала «Рустави-2» Георгия Габуния. Он начал программу 7 июля с того, что по-русски матом оскорбил Владимира Путина и его родителей. У офиса телеканала начались протесты, «Рустави-2» на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы.

О последствиях конфликта двух стран — в публикации “Ъ” «Санкции пошли в разлив».