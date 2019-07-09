Позиция Госдумы о санкциях против Грузии осталась неизменной после заявления Путина

Позиция Государственной думы относительно необходимости введения санкций в отношении Грузии неизменна и она не будет отзывать обращение к правительству о запрете ввоза грузинских товаров, сообщил журналистам председатель Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин не поддержал инициативу парламента и призвал «не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков».

«Мы свою точку зрения высказали, президент имеет право высказать свою»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по «Интерфаксу»). «Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять»,— заявил председатель Госдумы.

Господин Володин объявил внеочередное собрание совета Госдумы. «Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов совета Думы просьба собраться на внеочередное заседание совета Думы»,— сказал господин Володин, не пояснив причин внеочередного заседания (цитата по «РИА Новости»).

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Напомним, российско-грузинские отношения вновь обострились после того, как 7 июля популярный ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в эфире своей программы позволил матерные оскорбления в адрес российского президента, пожелав тому «гореть в аду». Господин Путин назвал оскорбления в свой адрес «производными от политики», основанной на стремлении подорвать отношения с Россией. Государственная дума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии: в частности запретить ввоз грузинских вин и газированной воды в Россию, а также ограничить денежные переводы. В правительстве сообщили, что приняли к сведению предложение Думы о введении санкций, но обращают внимание на позицию президента, высказавшегося против такого шага.

Подробнее об инциденте в эфире грузинского телевидения читайте в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».

О возможных последствиях введения санкций читайте в материале “Ъ” «От Грузии закрывают российский рынок».