В Москве прошел несогласованный марш в поддержку журналиста Голунова Пришли более 2,5 тыс. человек, задержаны более 500

В Москве прошла несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. К шести часам вечера у памятника Высоцкому на Страстном бульваре оставалось около сотни протестующих, там же находились около двух десятков полицейских.

На марше были задержаны более 500 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек.

Задержанных на акции журналистов нескольких изданий начали отпускать из московских ОВД. В частности, были отпущены Елизавета Тюрина, Надежда Метальникова и Надин Лахбаби (все — «Дождь»), Виталий Петлевой («Ведомости»), Роман Дорофеев (“Ъ”), Петр Пархоменко (“Ъ FM”), Евгений Снегов («Эхо Москвы»), Вероника Куцылло и Михаил Шевелев (оба — МБХ Медиа).

В организации митинга обвинили оппозиционера Алексея Навального. На него составили протокол о повторном нарушении правил акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Господин Навальный останется останется в ОВД «Строгино» на ночь.

Сколько всего задержанных остаются в отделах, пока не ясно.

Корреспондент “Ъ” Александр Черных: Сквер начали патрулировать отряды из трех-четырех полицейских. И они просто тех, кто им не понравился, относительно вежливо задерживали, но, в общем, без каких-либо, на мой взгляд, причин. То есть это могут быть люди, которые просто стоят; могут быть люди, которые снимают их на телефон. Источник: «Акция перешла в режим массовых гуляний»

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: Постоянно были слышны объявления из полицейской машины с громкоговорителем, в которых подчеркивали, что мероприятие не согласовано, и просили всех разойтись и идти в сторону метро. Люди просили отпустить тех, кого задерживала полиция, и были недовольны, что довольно жестко эти задержания проходили. Источник: «Логика задержаний пока непонятна»

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: Я поинтересовался, где можно было аккредитоваться на несанкционированное шествие. К сожалению, можно констатировать, за это время сотрудники полиции так и не выучили, что такое аккредитация. А когда стало слышаться возмущение тем, что люди провели уже 2,5 часа в отделении, а никаких документов еще не составлено, то женщина-майор, сказала, что срок задержания может вообще-то составлять до 48 часов, так что два часа — это ерунда. Источник: «Вопрос об аккредитации на несогласованную акцию прозвучал абсолютно серьезно»

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.