Ким Чен Ын призвал командиров повысить боеготовность армии
Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с руководством Корейской народной армии (КНА) призвал завершить боевую подготовку подразделений армии. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В обращении к военнослужащим Ким Чен Ын заявил, что главная задача командиров рот — совершенствование полной готовности подразделений к войне. Главным практическим методом для этого он назвал «непрерывные и интенсивные военные учения».
Глава КНДР подчеркнул ключевую роль низовых подразделений в строительстве «могучей армии», призвав командиров сформировать отряды, готовые сражаться по формуле «один против ста».