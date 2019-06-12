«Вопрос об аккредитации на несогласованную акцию прозвучал абсолютно серьезно»

Полиция начала отпускать задержанных на несанкционированном митинге в поддержку Ивана Голунова. Всего в автозаках, по официальным данным МВД, оказалось более 200 человек. По информации портала «ОВД-Инфо», задержанных вдвое больше. Среди них оказался и корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко, который работал на акции по заданию редакции. Он рассказал, что происходило с ним после того, как его и других задержанных доставили в отделении полиции.

— После того, как меня доставили в отделение, в какой-то момент пришла девушка с погонами майора и задала вопрос: «Журналисты есть?», я ответил: «Есть». Она уточнила: «А аккредитованные?». Я удивился и переспросил: «В каком смысле? Куда аккредитованные?». «Ну, — ответила мне собеседница, — на это мероприятие». Тут я поинтересовался, где можно было аккредитоваться на несанкционированное шествие.

На всякий случай, поясню: аккредитация возможна на мероприятие, у которого есть организатор, и журналисты, которые желают посетить мероприятие, звонят организатору, сообщают свои данные и, соответственно, затем их фамилии вносят в список тех, кто может посетить данное событие. Но в данном случае, разумеется, невозможно было быть аккредитованным на эту акцию в поддержку Ивана Голунова.

При этом вопрос от сотрудницы правоохранительных органов прозвучал абсолютно серьезно. В следующем году будет 20 лет, как я профессионально работаю репортером, и, к сожалению, можно констатировать, за это время сотрудники полиции так и не выучили, что такое аккредитация. Кто-то так называет пресс-карту, кто-то считает, что это некий загадочный план-задание.

В данном случае мне так и не удалось добиться от этой женщины-майора каких-то пояснений, что она имела в виду.

При этом пресс-карту и паспорт я показывал правоохранителям всю дорогу, но это явно их не удовлетворило.

Забавно, что спустя 2,5 часа, которые я провел в автозаке и в течение которых сотрудники полиции не представлялись, не говорили, куда нас везут, выяснилось, что мы приехали в отделение в Замоскворечье. При этом в автозаке нам заявили, что доставят на территорию Новой Москвы, за МКАД. Покинул же я отделение после того, как сотрудники “Ъ” связались с соответствующим отделом полиции и подтвердили, что я действительно работаю на радиостанции “Ъ FM”.

В самом отделении произошел интересный эпизод: происходил процесс сбора данных о задержанных, и сотрудники полиции предложили всем сдать паспорта, чтобы быстренько переписать с них информацию.

На это задержанные ответили: «Нет, вы люди в форме, и доверять вам оснований нет, к сожалению,— такая уж у вас репутация, ребята».

А когда стало слышаться возмущение тем, что люди провели уже 2,5 часа в отделении, а никаких документов еще не составлено, то женщина-майор, о которой я упоминал в начале, сказала, что срок задержания может вообще-то составлять до 48 часов, так что два часа — это ерунда.

Стоит добавить, что у задержанных во время акции не отнимали мобильные телефоны, и таким образом была возможность у всех, кто находился со мной в автозаке, оставаться на связи.