На Навального составили протокол об организации марша в поддержку Голунова

Полиция Москвы составила на оппозиционера Алексея Навального административный протокол за организацию несогласованного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в Twitter господина Навального. При этом в число организаторов марша политик не входил.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционера привлекли по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. По ней господину Навальному грозит до 30 суток ареста. Он останется в ОВД «Строгино» до 13 июня.

Во время акции были задержаны трое организаторов шествия — журналисты Евгений Берг («Медуза»), Илья Азар («Новая газета») и Елизавета Нестерова. Накануне они вышли из состава организаторов акции, отметив, что придут на марш как рядовые участники.

Как сообщает «Медуза», господина Берга задержали во время телефонного разговора с заместителем мэра Москвы по безопасности Александром Горбенко. По словам Елизаветы Нестеровой, ее и Илью Азара отвезли в ОВД «Дорогомиловское» «поговорить про организацию». Однако в отделении по Дорогомиловскому району их не приняли и теперь везут в ОВД «Фили-Давыдково».

Сегодня в центре Москвы проходит несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. По информации МВД, в марше приняли приняли участие 1,2 тыс. человек, по оценкам корреспондента “Ъ”, пришли не менее 2,5 тыс.

Практически сразу начались задержания: по состоянию на 16:00 были задержаны более 400 человек. Полицейские применяли к участникам акции дубинки, а одного из задержанных ударили головой о железный столб.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.