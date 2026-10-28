Трамп допустил включение Венесуэлы в состав США
Президент США Дональд Трамп допустил присоединение Венесуэлы в качестве 51-го штата США. Он заявил, что «добыча принадлежит победителю».
«И кто знает, может быть, когда-нибудь в скором времени Венесуэла станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это. Давайте сделаем ее 51-м штатом»,— сказал господин Трамп на митинге в Далласе (цитата по Fox 4).
В случае вхождения страны в состав Соединенных Штатов вместо выборов главы государства там будут проходить выборы губернатора, добавил он.
В начале января 2026 года военные США вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из страны. В США им предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков. Сейчас должность временного президента страны занимает бывшая вице-президент Делси Родригес. В конце сентября политик впервые в новой должности встретилась с Дональдом Трампом.