Трамп допустил включение Венесуэлы в состав США

В начале января 2026 года военные США вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу из страны. В США им предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков. Сейчас должность временного президента страны занимает бывшая вице-президент Делси Родригес. В конце сентября политик впервые в новой должности встретилась с Дональдом Трампом.