Командировкам урезали крылья
Спрос на деловые перелеты по РФ сократился на 10,5% за год
Количество бронирований деловых перелетов внутри России в январе—сентябре 2026 года сократилось на 10,5% год к году, за рубеж — на 6%. Бизнес отказывается от командировок, снижая расходы, хотя многие сотрудники воспринимают деловые поездки как поощрение. Медленно восстанавливаться рынок начнет не раньше следующего года.
Спрос на перелеты за рубеж представителей бизнеса в январе—сентябре 2026 года сократился на 6% год к году, подсчитали в «Аэроклубе» (крупнейший оператор делового туризма). Внутри страны снижение оказалось более выраженным — на 10,5%. В «OneTwoTrip для бизнеса» говорят, что в структуре гостиничных заказов в осеннем деловом сезоне доля зарубежных направлений за год увеличилась с 16% до 18%. В «Випсервисе» замечают, что в июле—сентябре 2026 года совокупное количество деловых поездок упало на 2,3% год к году. В Continent Express оценивают снижение показателя в 7%.
По словам управляющего партнера HR-агентства А2 Алексея Чихачева, компании стали чаще сокращать тревел-активность, хотя и редко говорят об этом публично. Обычно просто согласование поездок становится сложнее: сначала — через финансового директора, затем — через собственника, поясняет он. Такую политику эксперт связывает со стремлением сократить расходы.
Первыми под сокращение, по наблюдениям господина Чихачева, обычно попадают поездки в головной офис и филиалы компании. Именно поэтому внутри страны спад командировочной активности заметнее, считает он. Второй этап сокращения тревел-бюджетов — исключение визитов на конференции и выставки, посещение которых раньше осуществлялось как нетворкинг. От встреч с ключевыми клиентами, отправки инженеров на объекты и аудита производства обычно отказываются в последнюю очередь.
Авиабилеты на внутренних направлениях в этом году дорожали быстрее, чем на международных, говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. В экономклассе средняя стоимость перелета по России в одну сторону в январе—сентябре 2026 года, по ее словам, составила 18,4 тыс. руб., прибавив год к году 10,5%. Для поездок за рубеж прирост составил 4%, до 40 тыс. руб. Только в третьем квартале рост составил 15% и 12% соответственно. В «Островке Командировках» говорят, что в июле—сентябре средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения составила 6,2 тыс. руб., потеряв год к году 4%. За рубежом значение выросло на 5%, до 17,2 тыс. руб.
Ключевое зарубежное направление для деловых туристов — Китай. В январе—сентябре 2026 года на страну, по данным «Аэроклуба», пришлось 22% от общего объема международных поездок. В натуральном выражении продажи билетов сократились на 10% год к году. На втором месте Казахстан — 11% бронирований, на третьем — Белоруссия, 10%. Долю Турции аналитики оценивают в 8%, а Узбекистана — в 8%.
Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева говорит о снижении спроса деловых туристов на поездки в ОАЭ. На рынке по-прежнему сказываются весенние ограничения, говорит она. Среди других падающих направлений эксперт выделяет Италию, связывая это с общим охлаждением деловых связей с Европой. В «OneTwoTrip для бизнеса» среди падающих внутренних направлений осенью выделяют Крым, Камчатский край и Забайкалье. Растут в то же время Бурятия и Северная Осетия.
Алексей Чихачев называет командировки одним из инструментов поощрения части сотрудников. Например, для молодого специалиста визит на международную конференцию —это признание и возможности увидеть рынок, для менеджера по продажам — встреча с клиентом, для инженера посещение сложного объекта — получение опыта. Когда компания отказывается от поездок, она экономит деньги, но теряет инструмент развития людей, говорит он. Хотя сотрудники с семьями, по мнению эксперта, напротив, могут воспринимать частые поездки как дополнительную нагрузку.
В А2 считают, что командировки будут оставаться на минимуме и в первой половине 2027 года. Восстановление рынка, по мнению компании, может произойти только с ростом общей деловой активности. Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов считает, что восстановление рынка будет постепенным и неравномерным: сначала вырастет спрос на наиболее критичные поездки, потом начнет появляться интерес к посещению отраслевых мероприятий. Но к практике массовых поездок, по его мнению, бизнес вряд ли вернется.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 8