Командировкам урезали крылья

Авиабилеты на внутренних направлениях в этом году дорожали быстрее, чем на международных, говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. В экономклассе средняя стоимость перелета по России в одну сторону в январе—сентябре 2026 года, по ее словам, составила 18,4 тыс. руб., прибавив год к году 10,5%. Для поездок за рубеж прирост составил 4%, до 40 тыс. руб. Только в третьем квартале рост составил 15% и 12% соответственно. В «Островке Командировках» говорят, что в июле—сентябре средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения составила 6,2 тыс. руб., потеряв год к году 4%. За рубежом значение выросло на 5%, до 17,2 тыс. руб.