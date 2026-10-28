Ливия рассчитывает «на конкретные шаги» в военном сотрудничестве с Россией

Ливия рассчитывает на сотрудничество с Россией в военной сфере, заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. По его словам, у Ливии есть возможность продолжать контакты на уровне представителей генерального штаба, «чтобы это были конкретные шаги, а не просто понимание».