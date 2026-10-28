Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

Песков: контакт с Путиным запросили только Финляндия и Норвегия

Никто из лидеров европейских стран не запрашивал разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, кроме президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
Разговор Владимира Путина с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стёре состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон.
Политики обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Собеседники также приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Консультации должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби.
Владимир Путин условился продолжать прямые контакты с европейскими политиками, сообщили в Кремле.