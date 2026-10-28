Песков: контакт с Путиным запросили только Финляндия и Норвегия

Политики обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Собеседники также приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Консультации должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби.