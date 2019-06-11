Журналист Голунов вышел на свободу

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов освободился из-под домашнего ареста. Он вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве и поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«У меня никогда даже мысли не было, что это когда-то может произойти со мной»,— сказал господин Голунов. Он добавил, что будет продолжать заниматься своей работой, чтобы оправдать доверие людей, которые его поддерживали.

Журналист сообщил, что не будет лично заниматься расследованием произошедшего из-за конфликта интересов.

Иван Голунов также прокомментировал несогласованную акцию, которая запланирована на 12 июня в Москве, но уточнил, что мало что о ней знает. «Лучше уделить время близким и родным и какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш»,— сказал господин Голунов журналистам. Сам он на акцию не пойдет, поскольку «хотел бы прийти в себя».

Напомним, сегодня, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности в связи с тем, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. 12 июня запланирована несогласованная акция в поддержку журналиста, организаторы уточняют план действий. Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко попросила не выходить на акцию.

Полицейские задержали журналиста 6 июня в центре Москвы, у него были обнаружены наркотики. Иван Голунов заявил, что вещество ему подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня корреспонденту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».