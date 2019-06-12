«Логика задержаний пока непонятна»

Полиция активно задерживала участников несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова в центре Москвы. Среди задержанных — корреспонденты “Ъ FM” Петр Пархоменко и “Ъ” Роман Дорофеев, а также журналисты изданий «Ведомости», «Медуза», радиостанции «Эхо Москвы», агентства Reuters и немецкого журнала Der Spiegel (большинство из них уже отпущены). Задержания начались сразу после начала марша, стартовавшего в полдень у станции метро «Чистые пруды». Подробности в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Я находился в пяти метрах от памятника Владимиру Высоцкому в сквере недалеко от Петровки. И на какое-то время здесь возникла небольшая тишина: те, кто пришел на эту акцию, и правоохранители просто стояли в ожидании чего-то. Но потом сотрудники ОМОНа и 1-го оперативного полка полиции опять активизировались и ходили небольшими группами, высматривали, видимо, еще кого-то в толпе.

С уверенностью можно сказать, что самые массовые задержания проходили именно здесь.

Причем проходило это все довольно громко, потому что на моих глазах даже одного человека люди пытались отбить у правоохранителей, и сначала сделать это получилось. Но потом подошло подкрепление, так что активиста все-таки, скрутив ему руки, забрали и отвели в автозак. Полицейские автобусы, специальные грузовики, куда помещают задержанных, выстроились практически по всей длине бульвара, который уходит от Петровки.

Что же касается здания на Петровке, 38, куда и хотели дойти участники сегодняшней несогласованной акции, то улицу очень быстро правоохранители попытались зачистить. Я был свидетелем, как один из майоров полиции объяснял это тем, что существует угроза взрыва, но не уточнил, правда, о каком возможном месте ЧП идет речь. При этом людей все равно оттеснили без применения каких-либо силовых средств в сторону, к памятнику Высоцкому в сквере, и уже там начались активные действия полиции.

Роман Дорофеев, корреспондент “Ъ”: — Меня задержали, при этом у меня действительно имелась при себе пресс-карта, правда, редакционное задание было только в электронном виде. Меня сопроводили в автозак. Сейчас доставили в ОВД по району Аэропорт, в актовый зал. В автозаке нас было 25 человек, в том числе Василий Полонский, корреспондент «Дождя» и еще пару журналистов. Когда меня задержали в первый раз во время того, как я вел прямую трансляцию в паблике “Ъ” «ВКонтакте», то я показал им пресс-карту, и меня отпустили. Второй раз, когда я продолжали работать на Рождественском бульваре, 1, меня уже спросили о редзадании, на что я ответил, что оно есть в электронном вида. После этого полицейские потребовали пройти с ними. Я извинился перед нашими зрителями, читателями, которые смотрели трансляцию, прекратил ее и зашел в автозак. Также на моих глазах в самом начале акции задержали корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко без объяснений причин, просто подошли и отвели его в автозак.

Здесь же постоянно были слышны объявления из полицейской машины с громкоговорителем, в которых подчеркивали, что мероприятие не согласовано, и просили всех разойтись и идти в сторону метро. Примерно такие же требования озвучивали правоохранители и с помощью ручных мегафонов.

Стоит сказать, что количество полицейских на Петровке увеличилось молниеносно.

Мне кажется, это все началось примерно за пять минут до того, как началась зачистка самой улицы. Мне удалось побывать с торца здания главка МВД по Москве. Там один отряд из полицейских, видимо, готовился каким-то образом не пропустить протестующих с тыльной стороны здания. После этого появились сотрудники Росгвардии в большом количестве, бойцы ОМОНа и сотрудники 1-го оперативного полка. И они, оттеснив людей, уже непосредственно начали проводить задержания.

Логика, правда, этих задержаний мне пока, если честно, непонятна. Потому что среди тех, кого отправляли в автозаки, было очень мало людей даже с какой-либо символикой. Кроме того, никто практически никаких лозунгов не выкрикивал. Единственное, люди просили отпустить тех, кого задерживала полиция, и были недовольны, что довольно жестко эти задержания проходили, причем звучала и ненормативная лексика в том числе.