Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Отпущены Елизавета Тюрина, Надежда Метальникова и Надин Лахбаби, должны скоро отпустить Василия Полонского (все — «Дождь»), Виталий Петлевой («Ведомости»), Роман Дорофеев (“Ъ”), Петр Пархоменко (“Ъ FM”), Евгений Снегов («Эхо Москвы»), Вероника Куцылло и Михаил Шевелев (оба — МБХ Медиа). Сколько еще задержанных остаются в отделах, не ясно.

Оппозиционера Алексея Навального обвиняют в организации митинга. В отделе полиции на него составляют протокол о повторном нарушении правил акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек.

О том, как проходит акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ FM”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.