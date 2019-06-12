На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 90 человек

На несогласованном марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали как минимум 94 человека, сообщает «ОВД-инфо». Среди них — главред «МБХ медиа» Вероника Куцылло, корреспондент «Дождя» Василий Полонский, корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко и корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев.

Задержания начались сразу после начала марша, стартовавшего в 12:19 у станции метро «Чистые пруды» в Москве. Сейчас часть колонны дошла до Рождественского бульвара.

Корреспондентов «Медузы» Илью Жегулева и Андрея Перцева отпустили. Режиссера Леонида Марантиди, также работавшего от «Медузы», задержали и везут в отделение полиции. Кроме того, во время шествия задержали бывшего фигуранта «Болотного дела» Алексея Гаскарова. По информации фотографа Алексея Абанина, на Трубной задержали оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков и отправили его под домашний арест.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности — правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В тот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».