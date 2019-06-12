«Акция перешла в режим массовых гуляний»

На несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова задержаны более 200 человек, заявило МВД. По информации «ОВД-Инфо», задержаны более 400 человек. Шествие прошло от Чистых прудов до Петровки, 38. При задержаниях полиция действовала жестко и применяла дубинки, о чем с места событий сообщали корреспонденты “Ъ FM”. Издание «Медиазона» уточняет, что задерживали несовершеннолетних, а также тех, кто просто снимал происходящее на камеру. На улицах Москвы также появились поливальные машины, которые начали поливать водой участников акции и полицейских. Корреспондент “Ъ” Александр Черных рассказал подробности ведущему “Ъ FM” Олегу Булгаку.

— Расскажите, пожалуйста, чему свидетелем стали вы?

— Я работал на углу Петровки и Страстного бульвара, прямо около памятника Владимиру Высоцкому. В последнее время задержания перешли в такой лайтовый, если можно сказать, режим. То есть если час назад тут действительно была толчея, крики, полиция применяла дубинки и так далее, то потом сквер начали патрулировать отряды из трех-четырех полицейских. И они просто тех, кто им не понравился, относительно вежливо задерживали, но, в общем, без каких-либо, на мой взгляд, причин. То есть это могут быть люди, которые просто стоят; могут быть люди, которые снимают их на телефон; могут быть люди, которые просто проходят мимо. На моих глазах сейчас задержали человека, который просто шел мимо памятника, его начали все фотографировать, он закричал: «Не снимайте меня, я здесь ни при чем» и пытался прикрыть лицо бейсболкой. В общем-то, я не вижу никакой логики в этих задержаниях, честно говоря.

Роман Дорофеев, корреспондент “Ъ”: — Меня задержали, при этом у меня действительно имелась при себе пресс-карта, правда, редакционное задание было только в электронном виде. Меня сопроводили в автозак. Сейчас доставили в ОВД по району Аэропорт, в актовый зал. В автозаке нас было 25 человек, в том числе Василий Полонский, корреспондент «Дождя» и еще пару журналистов. Когда меня задержали в первый раз во время того, как я вел прямую трансляцию в паблике “Ъ” «ВКонтакте», то я показал им пресс-карту, и меня отпустили. Второй раз, когда я продолжали работать на Рождественском бульваре,1, меня уже спросили о редзадании, на что я ответил, что оно есть в электронном вида. После этого полицейские потребовали пройти с ними. Я извинился перед нашими зрителями, читателями, которые смотрели трансляцию, прекратил ее и зашел в автозак. Также на моих глазах в самом начале акции задержали корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко без объяснений причин, просто подошли и отвели его в автозак.

— У вас спрашивали редакционное задание, проверяли ли документы?

— Я старался как-то с правоохранителями рядом не стоять и не контактировать, но периодически они меня хватали за руки, когда я снимал то, как задерживают людей. Но когда я показывал пресс-карту, меня сразу отпускали. Мне в этом плане повезло.

Петр Пархоменко, корреспондент “Ъ FM” — о своем задержании — В автозаке со мной было еще примерно около десятка человек. Неверно было бы сказать, что к нам подошли для проверки документов, потому что сначала меня под руки отвели к автозаку, потом небрежно взглянули в документы, прямо скажем, не размениваясь на какой-то вежливый тон обращения. После этого я продемонстрировал пресс-карту, а следом паспорт, объяснил, что я журналист и здесь работаю. К слову, на мне нет никаких футболок с надписями, посвященным делу Голунова. На моей футболке на английском языке написано лишь Deep Sleep. Так вот после этого похожие на полицейских люди — они так и не представились, не показали удостоверение, и знаков отличия на их форме я не увидел — потребовали некий «план-задание». Пояснить, что это такое, каким нормативно-правовым актом сей документ предусмотрен, они тоже затруднились. После чего посадили меня в автозак. При этом куда нас везут, говорить отказываются. Очевидно, что эти люди, похожие на полицейских, убеждены, что законы распространяются только на тех, кто на полицейских не похож. Кроме меня, профессиональных журналистов здесь нет. Вместе со мной в автозаке есть люди в футболках, на которых написано «Я Иван Голунов». Есть и те, на одежде которых нет никакого упоминания журналиста «Медузы». Один мужчина мне рассказал, что у него в руках был плакат формата А4. Другие, как и я, просто находились возле метро «Чистые пруды» и были задержаны без объяснения причин, просто по факту своего там нахождения.

— Есть ли понимание, каковы дальнейшие действия протестующих? Кто руководит этой колонной?

— Насколько я понимаю, никакой колонны здесь нет. Я не знаю, что происходит в других местах. Здесь люди просто стоят и, в общем-то, гуляют туда-сюда по бульвару. Здесь уже нет, наверное, так уж много людей с плакатами, со значками и так далее. То есть все перешло в режим массовых гуляний: люди просто стоят и разговаривают, общаются.

Между тем, понятно, что если полицейские опять активизируются и начнут массово задерживать людей, то протестующие попытаются как-то скоординироваться и не уходить. То есть здесь перешла история в фазу «кто кого перестоит, кто кого пересидит, кто больше вытерпит», может быть, так.