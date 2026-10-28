Hill: затраты США на конфликт с Ираном достигли $47 млрд

Наибольшая часть расходов приходится на замену боеприпасов и составляет $29 млрд. Еще почти $12 млрд выделено на дополнительные расходы, связанные с военными действиями, и $6,1 млрд — на замену утраченной техники. Поддержка ВВС развернутого персонала, воздушные перевозки, базы, связь и транспорт в зоне боевых действий обошлись в $7,6 млрд.