Скелет динозавра «Джоди» продан на аукционе в Нью-Йорке за $47,3 млн

Скелет динозавра «Джоди» в 2019 году обнаружила жительница США Джоди Пирсон на частном участке в штате Монтана. По данным Sotheby's, длина скелета от носа до хвоста составляет около шести метров, высота — около трех метров. Он «состоит примерно из 191 ископаемого костного элемента».