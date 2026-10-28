Скелет динозавра «Джоди» продан на аукционе в Нью-Йорке за $47,3 млн
Редкий скелет нанотираннуса, более мелкого родственника тираннозавра рекса, продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,3 млн. В сообщении аукционного дома указано, что это второй по стоимости когда-либо проданный скелет динозавра. Рекорд в $50,1 млн принадлежит скелету тираннозавра, проданного в июле этого года.
Первоначальная оценка останков нанотираннуса составляла от $6 млн до $9 млн. Торги с участием шести потенциальных покупателей продлились 12 минут. Имя покупателя не разглашается.
Скелет динозавра «Джоди» в 2019 году обнаружила жительница США Джоди Пирсон на частном участке в штате Монтана. По данным Sotheby's, длина скелета от носа до хвоста составляет около шести метров, высота — около трех метров. Он «состоит примерно из 191 ископаемого костного элемента».
Проданный скелет нанотираннуса — один из «трех известных науке крупных скелетов Nanotyrannus». Он также стал первым, поступившим на аукцион после подтверждения существования рода нанотираннусов.