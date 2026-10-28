Главные новости к утру 28 октября
В Израиле завершились выборы в Кнессет
В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. По данным экзитполов, ни одна из партий не набирала более 50% голосов.
Минцифры предлагает ограничивать объем трафика с зарубежных доменов для российских пользователей, узнал Forbes.
«Читай-город» потратил на изъятие запрещенных книг около 100 млн руб., сообщил глава сети Александр Брычкин.
МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной.
По информации CNN, США разрешили въехать в страну бразильскому сенатору Флавиу Болсонару, который проиграл на выборах президента Бразилии.