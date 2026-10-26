Рособрнадзор вынес предостережение Томскому госуниверситету
Рособрнадзор объявил Национальному исследовательскому Томскому государственному университету (ТГУ) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Претензии касаются дополнительного профессионального образования, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Рособрнадзора, университет составил положение о работе по дополнительным профессиональным программам на основе нормативных правовых актов, которые уже утратили силу. Кроме того, у ТГУ нет разработанных и утвержденных программ дополнительного профессионального образования.
Предостережение вынесено на основании федерального государственного контроля в области образования. Ведомство также предложило вузу «принять меры по обеспечению их соблюдения», имея в виду обязательные требования.
В мае 2024 года ТГУ получил предостережение о недопустимости нарушения требований к экзамену для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ и к выдаче им сертификата. Тогда аналогичные предостережения получили еще шесть вузов.